الكيلاني: لم اطلب إطلاق سراحي وأنا مستعد لدفع الثمن

أكد العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أنه لم يطلب إطلاق سراحه في السجن ومستعدّ لدفع الثمن، معتبرا أن الهدف من قضيته تخويف المحامين خاصة الشبان منهم لعدم قول كلمة الحق وتكميم الأفواه.

وشدد الكيلاني على أن حق الدفاع مهدد في الصميم بخلاف القانون والدستور، مبرزا بأن المحامي له حماية قانونية ودستورية وحماية بموجب المواثيق الدولية.

كما وجه الكيلاني رسالة شفوية للمحامين الشبان جاء فيها: « لشباب المحامين يجب عليكم أن تقفوا صفا واحدا أمام المخاطر التي تحدّق بحق الدفاع الذي يضمنه مرسوم المحاماة والذي ينص على أن المحاماة مهنة حرة وتساهم في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية فضلا عما ينص عليه الفصل 105 من دستور البلاد.. كونوا أوفياء للإرث النضالي الذي ضحّى من أجله العشرات من المحامين » .

وشدد الكيلاني على ضرورة إنقاذ بلادنا مما اعتبره خطر الدكتاتورية والاستبداد عبر ضرب كل المؤسسات الدستورية من برلمان ومجلس أعلى للقضاء وهيئة الانتخابات .

يُشار إلى أن تصريح الكيلاني جاء خلال ندوة صحفية لهيئة الدّفاع عن العميد عبد الرّزّاق الكيلاني بخصوص جلسة محاكمته أمام القضاء العسكريّ بعد يوم غد.

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