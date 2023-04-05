اللجنة العلمية: استقرار الوضع الوبائي في تونس مع هيمنة المتفرع «اكس بي بي 5.1»

أعلن أخصائي علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، محجوب العوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الوضع الوبائي مستقر بجميع مؤشراته، مع هيمنة المتفرع عن أوميكرون »اكس بي بي 5.1 « في تونس ، الذي ظهر في شهر أكتوبر 2022 في العالم.

وقال العوني إن هذا المتفرع الثانوي الجديد لمتحور أوميكرون من كوفيد 19 يحمل نفس الخاصيات والآثار الجانبية لمتحور أوميكرون، غير أن العدوى بهذا المتفرع الجديد يمكن أن تنتقل من شخص مصاب إلى 20 شخص مقابل اصابة 5 أشخاص بالعدوى من شخص واحد مصاب بالمتحور أوميكرون.

وأضاف أن المتحور اكس بي بي 5.1 تظهر معه متفرعات أخرى ثانوية لاميكرون في تونس لكنها جميعا لا تبعث عن القلق، لافتا الى غياب الحالات الخطرة بأقسام العناية المركزة جراء الإصابة بالفيروس الى جانب استقرار حالات الإصابة منذ أسابيع.

وذكر ان الحالات التي تم ايوائها بالمستشفيات جراء الإصابة هي اغلبها حدثت لدي أشخاص مصابين بامراض مزمنة او امراض نقص المناعة.

وأوصت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، في اجتماعها الدوري أمس، وفق العوني الى متابعة مؤشرات الوضع الوبائي ومختلف الفروع المنتشرة في تونس والتي لا تبعث عن القلق، وفق تقديرها.

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