اللجنة العلمية تجتمع عشية اليوم للنظر في مقترحات جديدة خلال عيد الفطر

أعلن عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أمان الله المسعدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستجتمع عشية اليوم للنظر في مقترحات جديدة خلال فترة عيد الفطر من أجل احتواء كوفيد-19.

وأكد أمان الله المسعدي أن الاجتماع سيتدارس تطور الوضع الوبائي وسيتمحور حول بحث مقترحات لاجراءات يمكن اتخاذها في فترة عيد الفطر بهدف تطويق كورونا.

ويأتي الاجتماع غداة اعلان كل من الجزائر والمغرب تسجيل حالات للاصابة بالسلالة الهندية وهي من ضمن أكثر السلالات خطورة.

ونبه المسعدي من مخاطر انتقال هذه السلالة عبر السفر الى تونس من بلدان أخرى في وقت تغلق فيه كل من الجزائر والمغرب حدودهما.

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