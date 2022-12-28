اللجنة العلمية تحذّر من موجة جديدة لكورونا

أعلن مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا رياض دغفوس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، أنّ اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا حذرت خلال اجتماعها الدوري أمس الثلاثاء، من ظهور موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا ودعت إلى ضرورة الاقبال على التلقيح في الفترة الحالية لتعزيز المناعة تحسبا لتزايد حالات الإصابة المرتقب بداية من جانفي القادم.

وأضاف دغفوس أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تطعيم المواطنين بلقاحات مضادة لمتفرعي أوميكرون « بي أ.4″ و »بي أ.5″ المهيمنة حاليا في تونس، داعيا أصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة وكبار السنّ والأشخاص الذين تلقوا آخر جرعة من تطعيمهم منذ أكثر من 6 أشهر إلى الاقبال على التلقيح.

وأكد دغفوس أن الفترة الحالية تكون مناسبة لتعزيز المناعة المكتسبة عبر التلقيح وذلك قبل تزايد الإصابات وارتفاعها المرتقب في شهر جانفي 2023 لافتا إلى ارتفاع عدد الإصابات، التي لا تمثل خطورة، حسب قوله، وتزايد حالات الإيواء بالمستشفيات مقابل استقرار الوفيات، في الفترة الراهنة.

ولفت إلى أن اللجنة العالمية تابعت خلال اجتماعها الدوري أمس تطورات الوضع الوبائي العالمي، وتوقفت عند رصد متفرعات أوميكرون مؤخرا في الصين وفرنسا التي تسببت في ازدياد الحالات والتي لا تمثل، حسب تقديره، خطرا.

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