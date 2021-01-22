اللجنة العلمية تدرس التدابير المستوجبة للحد من انتشار كورونا وغدًا الإعلان عنها

أشرف وزير الصحة فوزي مهدي مساء اليوم الجمعة 22 جانفي 2021، على الاجتماع الدوري للجنة العلمية لمكافحة جائحة كوفيد-19 الذي خصص لمتابعة تطور الوضع الوبائي لهذا الفيروس في تونس وتقييم الإجراءات المعتمدة خلال الفترة الأخيرة وتدارس التدابير المستوجبة خلال المرحلة القادمة للحد من تسارع إنتشار هذا الوباء.

ومن المنتظر أن تُنتظم بقصر الحكومة بالقصبة يوم غد السبت على الساعة 11:00، ندوة صحفية للإعلان عن قرارات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا والإجراءات للفترة القادمة وتقييم فترة الحجر الصحي الموجه التي تنتهي يوم الأحد القادم.

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