اللجنة العلمية تقترح تمديد حظر الجولان ومواصلة منع التظاهرات والتجمعات

أعلن عضو اللجنة لمجابهة انتشار فيروس كورونا أمان الله المسعدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنّ اللجنة اقترحت اليوم خلال اجتماعها الدوري، مواصلة العمل، بالإجراءات الوقائية المعلن عنها في 13 جانفي الجاري، لمدة أسبوعين من تاريخ انتهائها.

وتشمل الإجراءات وفق المصدر ذاته، التمديد في حظر الجولان لمدة 15 يوما أخرى من تاريخ انتهاء العمل به (من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم الموالي) إلى جانب مواصلة منع التظاهرات والتجمعات في الفضاءات المفتوحة والمغلقة للفترة نفسها.

وأوصت اللجنة بتشديد المراقبة على جواز التلقيح ومواصلة المجهودات المبذولة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا.

وفي ما يتعلق بالوافدين على تونس عبر المعابر الحدودية، قال المسعدي إن » اللجنة أقرّت حجرا صحيا ذاتيّا لمدة 5 أيام للأشخاص الملقحين الذين ثبتت عملية التقصي ضد كوفيد-19 عند الوصول إصابتهم بالفيروس عند إجراء تحليل سريع رغم استظهارهم بتحليل مخبري سلبي »، لافتا إلى أن فترة الحجر الصحي الذاتي قد تتواصل إلى سبعة أيام عند استمرار الأعراض.

وبين المسعدي بأن أعضاء اللجنة اعتبروا أن الوضع الوبائي الحالي في مرحلة نسق تصاعدي يترجمه ارتفاع عدد المرضى المقيمين بالمؤسسات الصحية.

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