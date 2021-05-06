اللجنة العلمية تقترح حجراً صحيا شاملا يوميْ العيد ومنع التنقل بين المدن

أعلن الأستاذ في البيولوجيا الطبية الدكتور أمين فوزي سليم عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الخميس، أن اللجنة درست كل الاحتمالات للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة قدمت مقترحين للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا برئاسة رئيس الحكومة هشام المشيشي، يتمثل الأول في فرض حجر صحي شامل على كامل البلاد خلال يومي العيد، اليوم الأول والثاني، يُمنع فيه الخروج من المنزل بهدف التقليص من حلقات العدوى.

كما اقترحت اللجنة منع التنقل بين المدن ابتداءً من يوم 8 إلى 16 ماي الجاري، للحد من إمكانية تلقي العدوى أو نشرها في وسائل أو محطات النقل .

وبين الأستاذ بأن 60 بالمائة من العدوى بالفيروس نجدها في العائلة، فيما يتسبب محيط العمل في 30 بالمائة من العدوى، مشيرا إلى أن أسرة الإنعاش شارفت على بلوغ 100 بالمائة من نسبة إشغالها.

ورجع المتحدث أن تُستأنف العودة المدرسية من جديد بعد عيد الفطر.

وكان عضو اللجنة العلمية الدكتور أمان الله المسعدي قد أكد في تصريحا سابقة أنّ السلالة البريطانية تسبّبت في كارثة في تونس وأفقدت بعض العائلات أكثر من فرد من أفرادها.

كلمات البحث :العيد;اللجنة العلمية;المدن;حجر صحي