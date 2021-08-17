اللجنة العلمية تُوصي بالإبقاء على الإجراءات الوقائية تحسبا لاحتمال حدوث نكسة

أوصت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالابقاء على الإجراءات الوقائية نفسها المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك تحسبا لاحتمال حدوث أي نكسة في الوضع الوبائي.

وكشف عضو اللجنة أمان الله المسعدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الثلاثاء أن اللجنة لم تقدم أي توصية بتخفيف الإجراءات المتخذة على كامل تراب الجمهورية ومن بينها حظر الجولان من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع كافة التظاهرات والتجمعات الخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.

وأعلن المسعدي أنه سيتم قريبا تشديد اجراءات الوقاية في نقاط العبور البرية والبحرية والجوية من خلال إجراء مسحات من التحاليل السريعة بصفة عشوائية على الوافدين من الخارج، مؤكدا أن الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا، التي سيتم اكتشافها ستخضع وجوبا إلى الحجر الصحي الإجباري إلى حين التعافي لإنهاء مدة الحجر.

وأكد المسعدي ان اللجنة شددت خلال اجتماعها اليوم على ضرورة مواصلة الحذر واليقظة رغم تحسن الوضع الصحي وعدم التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة العلمية دعوا إلى مواصلة حشد كل الجهود من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا خصوصا بعد نجاح تنظيم الأيام المفتوحة للتطعيم المكثف التي مكنت من تلقيح أكثر من مليون تونسي حتى الآن.

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