اللجنة العلمية لمجابهة الكورونا تنظر في الإجراءات التي ستُتّخذ مع فتح الحدود

عقدت اللجنة العلمية لمجابهة الكورونا ظهر اليوم الأربعاء 10 جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة اجتماعها الدوري بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وناقش الاجتماع الوضع الوبائي الحالي في تونس وتقييم نتائج المرحلة الحالية من الحجر الصحي الموجّه، كما تدارس أعضاء اللجنة مختلف التدابير الوقائية الواجب إتخاذها لانجاح المرحلة الأخيرة من الحجر الصحي الموجّه.

وأفادت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تصريح لها عقب الاجتماع، أن الاجتماع تطرّق إلى الوضع الوبائي الحالي الذي تميّز بنجاح تونس في السيطرة على فيروس كورونا بعدم تسجيل أية حالة اصابة بالفيروس، لا مستوردة ولا محلية وهو ما يُعتبر انتصارا للدولة التونسية.

كما لفتت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة النظر إلى الإجراءات المزمع اتخاذها في الفترة القادمة في علاقة بالوافدين وبعودة السياح تزامنا مع فتح الحدود المبرمج ليوم 27 جوان الجاري.

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