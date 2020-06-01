لجنة مجابهة كورونا تدرس الخطط التي سيتم وضعها لمزيد التحكم في الحالات الوافدة

أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الاثنين غرة جوان 2020، بقصر الحكومة بالقصبة، على إجتماع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بحضور وزير الصحة عبد اللطيف المكي.

وإستعرض الاجتماع تطورات الوضع الوبائي في تونس ومدى فاعلية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجـّه بمختلف مراحلها المعتمدة خلال هذه الفترة والفترة القادمة والهادفة لمزيد التحكّم في انتشار الوباء.

وأكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية في تصريح لها عقب اشغال الهيئة، أن الاجتماع تناول أهم الخطط والاستراتيجيات التي سيتم وضعها لترصّد الحالات التي تم تسجيلها مؤخرا والمرتبطة أساسا بالحالات الوافدة.

كما قدمت اللجنة مقترحات للإجراءات الممكنة خلال الفترة القادمة لمزيد التحكم في الحالات الوافدة ومنع عودة انتشار فيروس »كورونا » في تونس.

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