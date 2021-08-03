اللجنة العلمية لمجابهة كورونا: تونس تجاوزت ذروة انتشار الفيروس

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس « كورونا » وأستاذ علم الفيروسات، محجوب العوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن تونس تجاوزت ذروة انتشار الفيروس.

وبين العوني بأن مؤشرات الوضع الوبائي في تحسن، وذلك إثر تسجيل انخفاض في نسبة التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس « كورونا » اليومية ونسبتي التعهد بالمرضى وامتلاء أسرة الأكسجين.

وللتذكير فقد سجلت وزارة الصحة يوم 1 أوت الجاري، 159 حالة وفاة جديدة، جراء فيروس كورونا، و1243 إصابة جديدة، فيما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 23.46 بالمائة.

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