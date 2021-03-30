اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تجتمع في تركيبتها الجديدة

عقدت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، إجتماعها الدوري الأول بتركيبتها الجديدة برئاسة الهادي الوسلاتي.

وقد خصص لمتابعة وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 على المستوى الوطني والعالمي وتدارس مختلف الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار السلالة الجديدة للفيروس المعروفة بالسلالة البريطانية.

وقد كان الإجتماع مناسبة هنّأ فيه رئيس اللجنة العلمية الأعضاء الجدد، معربا لهم عن تقديره وتشجيعه لمزيد أخذ التدابير الملائمة والتوصيات العلمية الدقيقة لمجابهة هذه الجائحة.

كما عبّر عن شكره وامتنانه لأعضاء اللجنة العلمية في تركيبتها السابقة لإسهامهم الفاعل في إنجاح مراحل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الأمن الصحي للبلاد.

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