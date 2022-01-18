اللجنة العلمية: لن يتم غلق المؤسسات التربوية أو الفصول

أعلنت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا جليلة بن خليل في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قرّرت عدم المواصلة في سياسة غلق المؤسسات التربوية والأقسام بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا والاكتفاء بحجر صحي لفترة 5 أيام لكلّ مصاب أسفر تحليله المخبري عن نتيجة إيجابية.

وأكّدت بن خليل أنّه لن يتم غلق المؤسسات التربوية أو الفصول وإنّما يتعين على التلميذ الذي تكون نتيجة تحليله المخبري إيجابية المكوث في فترة حجر صحي لخمسة أيّام واستئناف الدراسة بعد انقضاء المدّة دون الاستظهار بتحليل سلبي.

ولفتت الناطقة الرسمية باسم اللجنة إلى أنّه في حال تواصلت الأعراض بعد اليوم الخامس فإنّ التلميذ يعود لمقاعد الدراسة في اليوم السابع دون الاستظهار بتحليل سلبي مع الالتزام بارتداد الكمامة.

وبيّنت، في ذات السياق، أنّه سيتم تطبيق بروتوكول صحي بأماكن العمل يتمثل بفترة حجر صحي لـ 5 أيّام للمصابين وإن تواصلت الأعراض تدوم فترة الحجر الصحي 7 أيّام.

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