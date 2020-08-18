اللجنة العلميّة لمتابعة كورونا تدعو إلى رفع درجة اليقظة

عقدت اللجنة العلميّة القارّة لمتابعة انتشار فيروس كورونا اجتماعها الدّوري صباح اليوم الثلاثاء 18 أوت 2020، بإشراف الوزير المكلّف بتصريف أعمال وزارة الصحّة محمّد الحبيب الكشو وبحضور ممثّل منظّمة الصحّة العالميّة بتونس، الذي خصّص لمتابعة وتقييم تطوّر الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 على المستوى المحلّي والجهوي والوطني منذ فتح الحدود بتاريخ 27 جوان الماضي.

وقد تمّ تدارس مختلف الاجراءات الصحيّة الاستثنائيّة التي وقع اتّخاذها لمحاصرة انتشار فيروس كورونا خلال الأيّام الأخيرة في بعض الجهات على غرار ولايات قابس والقيروان وسوسة في إطار التقصّي والإحاطة بالحالات المصابة بالفيروس.

كما تمّ خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة رفع درجة اليقظة ودعم التنسيق بين مختلف القطاعات لإحكام تنفيذ البروتوكولات الصحيّة وتعزيز جهود الوقاية الفرديّة والجماعيّة لمجابهة جائحة كوفيد-19.

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