إعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه استعجاليا على البرلمان

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة « حسناء بن سليمان » في ندوة صحفية من قصر الحكومة بالقصبة بأن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا قررت إعداد مشروع قانون للطوارئ الصحية وعرضه بصفة مستعجلة للمصادقة على البرلمان.

وأشارت بن سليمان إلى أن مشروع القانون المذكور يهدف لتشديد العقوبات ضد كل المخالفين للإجراءات الوقائية.

من جهتها، بينت الناطقة الرسمية اسم وزارة الصحة نصاف بن علية بأن القانون من شأنه أن يساعد على تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من التنقل بين المدن و غلق المناطق والأماكن التي بها نسبة اختطار مرتفعة جدا مع تطبيق الإجراء الردعي للمخالف، مشيرة إلى أن القانون من شأنه أن يُساعد على تطبيق الإجراءات الوقائية.

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