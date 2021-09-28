اللومي: على البرلمان أن يجتمع ويعزل قيس سعيد ويدعو إلى انتخابات مبكرة

أكد النائب المجمدة عضويته بالبرلمان عياض اللومي في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، أن البرلمان مفتوح والشرعية قائمة بالنسبة إليه، مشيرا إلى أنه سيستأنف عمله انطلاقا من 1 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيقوم بإرسال الاستجوابات الى الوزراء وسيعمل كنائب شعب.

واعتبر اللومي أن رئيس الجمهورية فقد شرعيته بكل المقاييس وغير قادر على إدارة دولة، مؤكدا أننا دخلنا اليوم في مرحلة ما بعد قيس سعيد والحل اليوم يتمثل في عزل قيس سعيد ومحاكمته بالقانون.

وشدد اللومي على ضرورة أن يجتمع مجلس النواب في أي مكان ويعزل قيس سعيد ويدعو إلى انتخابات مبكرة .

وقال اللومي إن حركة النهضة ارتكبت خطأ تاريخيا عندما رفضت مساندة المنصف المرزوقي في انتخابات 2014 .

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