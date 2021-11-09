الليلة: أجواء باردة مع أمطار غزيرة بهذه المناطق

يتميز طقس الليلة، ببعض الأمطار المتفرقة و الرعدية أحيانا بالمناطق الساحلية الشرقية وبتونس الكبرى ومن المنتظر ان تكون محليا غزيرة بجهة الوطن القبلي.

أجواء باردة نسبيا بالمرتفعات الغربية حيث تكون الحرارة ليلا في حدود 9 درجات، تتراوح بين 11 و16 درجة ببقية الجهات وتصل الى 19 بالجنوب الشرقي.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات، كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س اثناء ظهور السحب الرعدية.

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