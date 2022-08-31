الليلة: أجواء مغيمة مع أمطار وبرد وصواعق بهذه الجهات

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أجواء مغيمة جزئيا وانخفاض في الحرارة مع أمطار متوقعة يتميز طقس اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، بتقلص فاعلية الرياح وتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 40 ...

الليلة: أجواء باردة مع أمطار غزيرة بهذه المناطق يتميز طقس الليلة، ببعض الأمطار المتفرقة و الرعدية أحيانا بالمناطق الساحلية الشرقية وبتونس ...

أجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات مع انخفاض في الحرارة يتميز طقس اليوم الاثنين 17 ماي 2021، بانخفاض نسبي منتظر في الحرارة لتتراوح القصوى بين 30 و 3 ...