الليلة: أجواء مغيمة مع أمطار وبرد وصواعق بهذه الجهات

يتميز طقس الليلة، بأجواء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات ترافقها أمطار متفرقة ورعدية بالمرتفعات الغربية ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية مع تساقط محلي للبرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.
يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة ليلا بين 26 و31 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، في حدود 22 بالمرتفعات، وبين 31 و35 ببقية الجهات.
كلمات البحث :أجواء مغيمة;أمطار;برد;صواعق
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.