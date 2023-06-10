الليلة: أمطار بالشمال الغربي وصحو ببقية الجهات

يتميز طقس اليوم السبت، بأمطار ضعيفة ومحلية تبقى ممكنة بالشمال الغربي خلال الليلة القادمة، صحو مرتقب ببقية الجهات.

تتطلب شدة الرياح اليقظة بالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس ومضطرب ببقية المجالات البحرية.

تتراوح الحرارة ليلا بين 19 و23 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون بين 23 و28 ببقية المناطق كما تصل إلى 35 بالبرمة وبرج الخضراء.

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