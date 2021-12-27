الليلة: أمطار بالشمال مع رياح تصل إلى 60 كلم/س

تُعتبر شدة الرياح اليوم الاثنين، أبرز العناصر الجوية خلال الليلة القادمة ومن المنتظر ان تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب الى شديد الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

كما سيتم تسجيل بعض الأمطار الضعيفة والمحلية بأقصى الشمال، مع أجواء مغيمة جزئيا ببقية الجهات.

تتراوح الحرارة ليلا بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات الغربية.

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