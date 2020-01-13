الليلة: أمطار غزيرة والحرارة تنخفض إلى درجتين

يكون طقس الليلة، مغشى بسحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالشمال والمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بجهة الساحل والجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة وضباب محلي أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 35 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر قليل الاضطراب بالشمال ،مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 02 و 07 درجات بالشمال و المناطق الغربية و بين 06 و 11 درجة ببقية الجهات.

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