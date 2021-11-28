الليلة: أمطار غزيرة وانخفاض في الحرارة مع رياح قوية

تتواصل الليلة، الاضطرابات الجوية حيث تكون السحب أحيانا كثيفة بالشمال ومحليا الوسط مع أمطار تكتسي مؤقتا صبغة رعدية و تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال، ويكون الطقس مغيما ببقية الجهات.

كما سيتم تسجيل هبوب رياح قوية فقوية جدا بأغلب الجهات، ويكون مستوى الحذر عاليا جدا ودرجة الانذار شديدة بالنسبة لولايات بنزرت و باجة و جندوبة وأيضا نابل و القصرين ، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 80 كلم/س وتصل إلى 100 كلم/س في شكل هبات خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية و المرتفعات، كما تكون مثيرة لدواوير رملية بالجنوب.

كما سيتم تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتراوح ليلا بين 7 و 11 درجة بأغلب المناطق و تكون في حدود 4 درجات بالمرتفعات الغربية، مع إمكانية تساقط بعض الثلوج بالمناطق التي يتجاوز ارتفاعها الـ 1000 متر.

كلمات البحث :أمطار;رياح;كقس