الليلة: أمطار غزيرة وصواعق مع رياح قوية

يتميز الوضع الجوي لليلة القادمة، بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية للشمال والوسط وتتراوح الكميات بين 30 و50 مليمترا خاصة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد ظهور صواعق بأماكن محدودة إضافة إلى هبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية تصل إلى 80 كلم/س في شكل هبات.

ومن المنتظر أن تتراوح الحرارة ليلا بين 14 و19 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 20 و25 ببقية الجهات كما تصل إلى 30 بالبرمة وبرج الخضراء.

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