الليلة: أمطار مؤقتا رعدية وغزيرة بالشمال

يكون طقس الليلة، كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط والجنوب وتكون أحيانا غزيرة بالشمال مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية، أما البحر مضطرب.

تتراوح الحرارة ليلا بين 12 و 18 درجة بالشمال والوسط وبين 18 و 23 درجة بالجنوب.

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