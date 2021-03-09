الليلة: أمطار متفرقة بهذه الولايات

أكد المعهد الرصد الجوي في نشرة متابعة مساء اليوم الثلاثاء، أن نشاطا حاليا للسحب الرعدية في عدد من الولايات الشرقية للبلاد على غرار زغوان، القيروان، سوسة، المنستير، المهدية وشمال صفاقس وفق ما تبينه آخر صور القمر الاصطناعي.

وبين الرصد الجوي بأن الكميات المتوقعة عموما متوسطة إلى طيبة، متوقعا أن يتواصل خلال الليلة القادمة نزول أمطار متفرقة واحيانا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب.

تتراوح الحرارة ليلا بين 10 و14 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 15 و19 درجة ببقية الجهات.

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