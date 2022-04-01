الليلة: أمطار متفرقة مع تواصل الرياح القوية

من المنتظر أن يتميز طقس الليلة، ببعض الأمطار المتفرقة بالشمال والوسط مقابل صحو مرتقب في ولايات الجنوب.

تتواصل الرياح قوية قرب السواحل وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة والغبار مما سيساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال.

تتراوح الحرارة ليلا بين 10 و14 بالشمال والوسط، في حدود 6 بالمرتفعات الغربية، وبين 17 و21 ببقية الجهات.

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