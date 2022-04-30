الليلة: أمطار متفرقة ورعدية بالجنوب والوسط

من المتوقع أن تتساقط الليلة، امطار متفرقة ورعدية بالجنوب والوسط، مع سحب عابرة شمال البلاد .

تتواصل شدة الرياح قرب السواحل الشرقية وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب شرق البلاد وقليل الاضطراب فمضطرب بالشمال.

تتراوح الحرارة ليلا بين 13 و17 درجة وتكون في حدود 11 بالمرتفعات كما تصل إلى 22 بالبرمة وبرج الخضراء.

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