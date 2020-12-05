الليلة: أمطار ورياح قوية مع إمكانية تساقط الثلوج

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أننا نستقبل عشية اليوم السبت 5 نوفمبر 2020، سلسلة ثانية من التقلبات الجوية الشتوية، حيث تكون مؤشرات الأمطار الرعدية المصحوبة بتساقط البرد بأماكن محدودة حاضرة بالشمال والمناطق الغربية، وتشمل بقية الجهات ليلا.

وتكون الأمطار عموما بكميات ضعيفة إلى متوسطة ومن المتوقع أن تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال.

ومن المنتظر أن تكون فرضية تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية الغربية خلال الليلة واردة.

كما تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، أما البحر شديد الاضطراب عموما.

تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و22 ببقية الجهات كما تصل إلى 24 بالجنوب الشرقي.

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