الليلة: التقلبات الجوية مستمرة

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم الاثنين، أن التقلبات الجوية مستمرة الليلة، حيث تتواصل الأمطار رعدية ومتفرقة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب الشرقي.
انخفاض الحرارة مستمر وتتراوح الحرارة ليلا بين 8 و13 درجة وتكون في حدود 6 بالمرتفعات الغربية.
تكون الرياح قوية ومتواصلة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 90 كلم/س في شكل هبات، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال.
كلمات البحث :التقلبات الجوية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.