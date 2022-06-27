الليلة: الحرارة ستفوق المعدلات العادية بأكثر من 10 درجات

أكّد معهد الرصد الجوي في بلاغ له، أنّ تأثيرات موجة الحر متواصلة خلال الليلة القادمة ومن المنتظر ان تفوق قيمها ليلا المعدلات العادية للحرارة الصغرى للشهر بأكثر من 10 درجات لتتراوح الارقام بين 25 و32 درجة بالمناطق الساحلية وتكون بين 32 و38 داخل البلاد.

يتطلب نشاط الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

طفس مغيم جزئيا بالشمال والوسط وقليل السحب بالجنوب.

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