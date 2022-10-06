الليلة: خلايا رعدية بـ3 ولايات

أكد المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الخميس، أنه بعد الأمطار الرعدية المسجلة عشية اليوم بعدد من المعتمديات الغربية للشمال والوسط، هناك خلايا رعدية متواصل نشاطها الليلة بأجزاء من ولايات الكاف، سليانة والقصرين وأجواء مغيمة جزئيا ببقية مناطق البلاد.

تقلص نسبي مرتقب في فاعلية الرياح لتتراجع سرعتها القصوى إلى ما دون 30 كلم/س، أما البحر متموج إلى قليل الاضطراب.

تتراوح الحرارة ليلا بين 21 و26 درجة وتكون في حدود 19 بالمرتفعات الغربية للبلاد.

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