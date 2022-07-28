الليلة: رصد هلال بداية السنة الهجرية 1444



من المنتظر أن تجرى عملية رصد هلال بداية السنة الهجرية 1444هجري بعد غروب شمس اليوم الخميس 28 جويلية 2022 الموافق لــ 29 ذو الحجة 1443 هجري.

ويحدث الاقتران المركزي بين الشمس و القمر (المحاق) يوم الخميس 28 جويلية 2022 وذلك عند الساعة السادسة مساء و 55 دقيقة حسب توقيت البلاد التونسية.

وتبعا للمعطيات الفلكية تستحيل رؤية هلال محرم لسنة 1444 هجري في كل أنحاء العالم، بعد غروب شمس يوم الخميس 28 جويلية. وكباقي دول العالم تستحيل رؤية الهلال أيضا بالبلاد التونسية رغم مكوث الهلال بعد غروب شمس يوم الخميس أكثر من 18 دقيقة.

وتكون رؤية الهلال ممكنة يوم الجمعة 29 جويلية بداية من الساعة الثامنة صباحا و 16 دقيقة حسب التوقيت المحلي وذلك انطلاقا من غرب المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب.

وذكر المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم، أن بدايات الأشهر القمرية من مهام ديوان الإفتاء، وبذلك سيتم الإعلان عن موعد رأس السنة الهجرية 1444 من طرف مفتي الجمهورية.

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