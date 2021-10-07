الليلة: رياح قوية تصل إلى 70 كلم/س والحرارة تنخفض إلى 17 درجة

يتميز طقس اليوم الخميس، بهبوب الرياح القوية خلال الساعات القادمة بالشمال وبالمناطق الساحلية حيث تصل سرعتها إلى 70 كلم/س.

يستمر سريان مفعول النشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالسواحل الشمالية، بخليج الحمامات ومنطقة الشابة، ومضطرب بخليج قابس.

بعض الأمطار الرعدية ممكنة الليلة بالمناطق الساحلية الشمالية، مع سحب عابرة ببقية مناطق البلاد.

تتراوح الحرارة ليلا بين 17 و22 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 22 و27 ببقية الجهات.

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