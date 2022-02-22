الليلة: رياح قوية جدا بأغلب الجهات

يتواصل الليلة، هبوب الرياح القوية جدا بأغلب الجهات ومن المنتظر أن تصل سرعتها إلى 70 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل مع دواوير رملية محلية متواصلة بالوسط والجنوب مع مدى رؤية افقية منخفض.

ودعا معهد الرصد الجوي إلى الالتزام بالحذر بالنسبة لمستعملي الطريق وخصوصاً في الطرقات السيارة، مشيرا إلى أن النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان.

أمطار متفرقة متوقعة بالشمال الغربي، مع صحو مرتقب نسبيا ببقية الجهات.

تتراوح الحرارة ليلا بين 10 و14 درجة وتكون في حدود 8 بالمرتفعات الغربية.

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