الليلة: طقس بارد بأغلب الجهات

يتميز طقس الليلة، بأجواء شتوية خالصة مع تواصل طقس بارد بأغلب الجهات حيث تتراوح الحرارة ليلا بين 5 و9 درجات بالمرتفعات الغربية والمناطق الداخلية وبين 9 و13 درجة ببقية الجهات.

تتطلب شدة الرياح كل اليقظة قرب السواحل، بالمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج الى شديد الهيجان.

أمطار ضعيفة ومحلية قد تنزل بأقصى الشمال، مع سحب عابرة ببقية المناطق.

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