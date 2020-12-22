الليلة وصباح الغد: ضباب كثيف يحجب الرؤية إلى ما دون 500 متر



يكون الوضع الجوي خلال هذه الليلة وصباح غد الأربعاء، ملائما لظهور الضباب بعديد الجهات.

وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له مساء الثلاثاء، أنه يُنتظر أن يكون الضباب كثيفا خاصة بالمناطق الساحلية والمنخفضات والمناطق المحاذية للسدود والاودية وكذلك الجهات التي شهدت نزول كميات من الامطار مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الافقية الى ما دون 500 متر.

وأشار المعهد إلى أنه ينتظر تقشع هذا الضباب تدريجيا بداية من الساعة التاسعة صباحا.

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