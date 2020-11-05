الليلة وصباح الغد: ضباب كثيف يُخفض مدى الرؤية الأفقية

اخر تحديث : 05/11/2020

ضباب في الليل

يكون الوضع الجوي الليلة وصباح يوم غد الجمعة، متميزا بظهور ضباب محلي بالشمال والمناطق الشرقية، وينتظر أن يكون كثيفا، خاصة بالمناطق الساحلية والمنخفضات والمناطق المحاذية للسدود والغابات والطرقات، مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 800 متر.
ومن المنتظر تقشّع هذا الضباب تدريجيا، بداية من الساعة التاسعة من صباح يوم غد الجمعة، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الخميس 05 نوفمبر 2020، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.


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