الليلة وغدًا: أمطار بكميات هامة وبرد في عدد من الجهات

يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين، وخلال الليلة القادمة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب وتكون أحيانا غزيرة في وقت وجيز وبكميات تتراوح عامة بين 20 و40 مليمترا خاصة بولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

كما تواصل الوضع الجوي يوم غدٍ الثلاثاء، ملائما لنزول أمطار رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا آخر النهار وخلال يوم الأربعاء، مناطق الشمال حيث تكون أحيانا غزيرة وبكميات محليا هامة.

كما يُنظر هبوب رياح شرقية قوية إلى قوية جدا بالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة بالجنوب الغربي.

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