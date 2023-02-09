الليلة وغدًا: أمطار غزيرة مع ثلوج والحرارة في انخفاض

يتميز الوضع الجوي هذه الليلة وخلال يوم الغد الجمعة 10 فيفري 2023، بنزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب وتكون مؤقتا رعدية وغزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية وبجهة الساحل حيث تتراوح الكميات عامة بين 20 و40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا.

الحرارة في انخفاض مع هبوب رياح شمالية قوية إلى قوية جدا وتساقط الثلوج بالمناطق الغربية للشمال والوسط التي يفوق ارتفاعها 800 مترا.

كما يُنتظر أن يتواصل الوضع الجوي يوم السبت 11 فيفري 2023، ملائما لنزول الأمطار بالجنوب الشرقي حيث تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة مع هبوب رياح شمالية شرقية قوية إل قوية جدا.

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