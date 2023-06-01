الليلة وغدًا: تواصل السحب الرعدية الممطرة

يتميز طقس اليوم الخميس، بأمطار متفرقة ورعدية وأحيانا غزيرة متواصلة مساء بالشمال والوسط ومحليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وأبرز معهد الرصد الجوي في نشرة متابعة بأن الأمطار ستشمل أغلب الجهات وتكون بكميات هامة يتراوح مجموعها اليومي عامة بين 20 و40 وتصل محليا إلى حدود 70 مليمترا خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية وتكون أقل فاعلية بمناطق أقصى الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة وهبوب رياح قوية وقوية جدا في شكل هبات تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج إلى قليل الاضطراب.

وتتراوح الحرارة ليلا بين 18 و23 درجة، في حدود 15 بالمرتفعات، كما تصل إلى 26 بالبرمة وبرج الخضراء.

كما يتواصل ظهور السحب الرعدية الممطرة يوم غد الجمعة 2 جوان 2023 خاصة بالمناطق الغربية.

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