اللّجنة العلميّة ترفع 4 توصيات إلى هيئة مجابهة فيروس كورونا



عقدت اللّجنة العلميّة القارّة لمكافحة فيروس كورونا المستجد اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، في إطار المتابعة المستمرّة لتطوّر جائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي والوطني، بإشراف وزير الصحّة فوزي مهدي.

ورفعت اللجنة، بعد تدارس المعطيات الوبائيّة المقدّمة من المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة التي تبيّن استمرار انتشار الفيروس بطريقة نشطة إلى جانب ظهور سلالة فيروس كورونا جديدة أكثر عدوى انتشرت في بريطانيا وفي بعض الدول الأخرى، مقترحاتها وتوصياتها المنبثقة عن المعطيات العلميّة إلى الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وتتمثل هذه التوصيات في:

-مواصلة حظر الجولان

-التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية

-منع التنقل بين الولايات

-منع التجمعات الخاصة والعامة ومنع الحفلات آخر السنة

وذكّرت اللجنة العلميّة كافّة الأطراف بضرورة احترام الإجراءات الوقائيّة وبمسؤوليتهم الفردية والجماعية في مجابهة انتشار هذا الوباء.

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