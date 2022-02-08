المؤتمر الدولي «تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا» بتونس يومي 25 و26 ماي 2022

يتوقع ان تشهد النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي « تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا » (فيتا 2022)، مشاركة حوالي 3000 مشارك من اكثر من 40 بلدا بما في ذلك المانحون الدوليون والوزراء.

وستدور فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي « فيتا 2022 »، التي ينظمها مجلس الأعمال التونسي الافريقي، يومي 25 و 26 ماي 2022 بتونس العاصمة، تحت اشراف رئيس الجمهورية.

وسيتباحث المشاركون في هذه التظاهرة حول القضايا الرئيسية بعد الجائحة الصحية « كوفيد – 19″ والتحديات في عالم في تحول والانتقال الرقمي والطاقي والخدمات اللوجستية والبيئية والمالية باعتبار ان تداعيات الوباء تتطلب طرقا جديدة ومبتكرة لممارسة الأعمال التجارية ورسم مسار للخروج من الأزمة.

وتعتبر هذه الدورة، حسب منظمي التظاهرة، استثنائية، ذلك انه سيتم، ولأول مرة، تنظيم عرض ترويجي، لتقديم « فيتا 2022″ في العديد من العواصم الأجنبية على غرار باريس والقاهرة وأوسلو وبروكسل وداكار وطرابلس والجزائر العاصمة … وسيقع التركيز بالخصوص على تمويل الشركات التونسية باعتبار ان اغلب المانحين الدوليين وصناديق الاستثمار ستكون حاضرة .

وسيكون « فيتا 2022″ فرصة للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين للقاء الممولين الدولين والمانحين الأفريقيين وصناديق الاستثمار لمناقشة الآليات المالية لإنعاش الاقتصاد الأفريقي ، وأدوات تنمية التجارة بين البلدان الأفريقية ورافعات الاستثمار على القارة.

كما سيقع تنظيم عدد من الموائد المستديرة حول تطوير العلاقات الثلاثية بين كوريا الجنوبية وتونس وإفريقيا، وكذلك أوروبا وتونس وإفريقيا، واليابان وتونس وإفريقيا تحضيرا لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بافريقيا « تيكاد 8″.

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