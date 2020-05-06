المؤسسات الرياضية والشبابية تستأنف نشاطها في هذا الموعد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها، أن المؤسسات الخاصة الممارسة للأنشطة الإقتصادية المتصّلة بالنشاط الشبابي والرياضة والترفيه ستستأنف نشاطها تدريجيا خلال المرحلتين الثانية و الثالثة من رزنامة الحر الصحي الموجه.
وستنطلق المرحلة الأولى بداية من يوم 24 ماي الجاري إلى 03 جوان القادم ، أما المرحلة الثانية فستكون من 4 جوان إلى غاية 14 جوان.
وأشارت الوزارة الى أنّه سيتم لاحقا إصدار مقرّر يضبط شروط وإجراءات إستئناف النشاط بالتنسيق مع المصالح الحكومية المعنية.
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