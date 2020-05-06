المؤسسات الرياضية والشبابية تستأنف نشاطها في هذا الموعد

اخر تحديث : 06/05/2020
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

وزارة شؤون الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها، أن المؤسسات الخاصة الممارسة للأنشطة الإقتصادية المتصّلة بالنشاط الشبابي والرياضة والترفيه ستستأنف نشاطها تدريجيا خلال المرحلتين الثانية و الثالثة من رزنامة الحر الصحي الموجه.
وستنطلق المرحلة الأولى بداية من يوم 24 ماي الجاري إلى 03 جوان القادم ، أما المرحلة الثانية فستكون من 4 جوان إلى غاية 14 جوان.
وأشارت الوزارة الى أنّه سيتم لاحقا إصدار مقرّر يضبط شروط وإجراءات إستئناف النشاط بالتنسيق مع المصالح الحكومية المعنية.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق