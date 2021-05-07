المؤسسات الصناعية المُستثناة من حظر الجولان

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تبعا للإجراءات الهادفة للحد من تسارع انتشار فيروس كورونا والمعلن عنها من قبل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بتاريخ 7 ماي 2021 والقاضية بإقرار حجر صحي شامل خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021، لكافة الناشطين في القطاعات الراجعة لها بالنظر بما يلي:

- التقيّد بتوقيت حظر التّجوّل: من الساعة السابعة مساء بعد الزّوال إلى الخامسة صباحا أيّام 09 و10 و11و 12 و13 و14 و15 و16ماي 2021 إلى غاية إشعار لاحق.

-استثناء المؤسسات الصناعية الناشطة في مجالات حيوية لتأمين عمليّات التّزويد والتّزوّد من إجراءات حظر الجولان الآتي ذكرها:

⦁ المواد الغذائيّة والاستهلاكية

⦁ الصناعات الصيدلانية

⦁ مواد التنظيف.

⦁ التعبئة والتغليف

⦁ منتجات الوقاية الصحية الذاتية

⦁ المؤسسات التي لها التزامات أكيدة على مستوى التصدير والمؤسسات التي لها أساليب إنتاج على غرار الأفران على أن يتم الإبقاء فقط على العدد الأدنى الممكن من العمال

وأكدت الوزارة على ضرورة التّقيّد بالبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بكلّ نشاط والالتزام بها, فإنها تدعو المؤسسات الصناعية الناشطة في هذه القطاعات الحيوية إلى التنسيق مع السلط الجهوية لتمكين الأعوان عند الاقتضاء من التنقل بصفة حصرية من وإلى مقرات عملهم.

كلمات البحث :المؤسسات الصناعية;حظر الجولان