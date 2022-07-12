المؤشرات الوبائية في ارتفاع: اللجنة العلمية تنظر اليوم في الإجراءات المُمكن اتّخاذها

من المنتظر أن تجتمع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، لتباحث تطور الوضع الوبائي في تونس ودراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، محجوب العوني، في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم، أن كلّ المؤشّرات المرتبطة بالوضع الوبائي في ارتفاع، من ذلك تزايد عدد الإصابات والوفيات والحالات التي تستوجب الإقامة في المستشفيات، خاصة في صفوف كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة ونقص في المناعة.

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