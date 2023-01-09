المالية: لا إجراءات جديدة تتعلق بتعريفة أو شروط خلاص معلوم الجولان

أعلنت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه خلافا لما يروج على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قانون المالية لسنة 2023 لم يتضمن أي إجراءات جديدة تتعلق بتعريفة أو شروط خلاص معلوم الجولان حيث يتواصل العمل، لخلاص معلوم الجولان، بالإجراءات المعمول بها خلال السنوات السابقة والمتمثلة فيما يلي:

* تسوية الوضعية إزاء الخطايا المرورية وفي هذا الإطار يمكن للمواطنين قبل خلاص المعلوم معاينة المخالفات المرورية عبر:

• موقع الواب amendes.finances.gov.tn بالنسبة لمخالفات الرادار الآلي،

• أو مركز النداء على الرقم 81100700 بالنسبة للخطايا العادية.

* تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة لأصحاب المعرفات الجبائية وذلك بعنوان آخر تصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات حل أجل إيداعه.

ويبقى الأفراد الذين ليس لهم معرفات جبائية غير معنيين بتسوية الوضعية الجبائية.

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