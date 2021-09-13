المتحدث باسم الحكومة الليبية: هناك حملة ممنهجة لتعكير العلاقات مع تونس

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية « محمد حمودة » في حديث لقناة « ليبيا الأحرار » اليوم الاثنين، إن هناك حملة ممنهجة لإفساد صفو العلاقات بين ليبيا وتونس، مشددا على أن « الليبيين مرحب بهم في تونس، ولن تتخذ تونس يوما قرارا ضد الليبيين ».

وبين « حمودة » بأن الأنباء التي تتحدث عن منع مواطنين ليبيين من دخول تونس غير صحيحة، مشيرا إلى أن « السفير التونسي لدى ليبيا لسعد العجيلي أكد ذلك ».

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية إلى أن « الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة التونسية أساسها صحي لا سياسي بسبب تدهور الوضع الصحي في تونس خلال الفترة الماضية.

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