المتصرّف القضائي ينفي اختفاء النفايات الإيطالية من المستودع

أكّد صادق العريف المتصرف القضائي الموكل له إتمام الإجراءات المتعلقة بإرجاع حاويات النفايات الإيطالية إلى البلد المنشأ في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم السبت، أن ما يتم تداوله بخصوص إختفاء هذه النفايات والتي تعرضت للحرق بتاريخ 29 ديسمبر 2021 من مستودع كائن بمنطقة الموردين من معتمدية مساكن عار عن الصحة.

وأفاد المتصرف القضائي بأنه تنقل على عين المكان للوقوف على مدى صحة ما يروج بشأن اختفاء النفايات الإيطالية المحروقة بالمخزن الذي كان تابعا للشركة الموردة للنفايات، بإذن من وكيل الجمهورية بمحكمة سوسة 1، وتأكّد من عدم صحة تلك الأخبار وأن المستودع على حاله.

وقال المتحدث إنه لا يمكن اليوم الحديث عن نفايات بعد أن تغيرت صبغتها إلى حطام وتراب وخليط مواد أولية للبناء إثر تعرضها لعملية حرق والتي ما تزال ملابساتها غير معلومة، وفق قوله.

وبيّن المتصرف القضائي أن تغيير صبغة النفايات قد يضعهم أمام إشكال في عملية ترحيلها إلى إيطاليا.

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