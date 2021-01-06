المتعافون من كورونا معنيون بتلقي التلقيح

أكّد أستاذ الطب في الأمراض الصدرية حبيب غديرة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الأشخاص المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا معنيون بتلقي التلقيح لأن اكتسابهم للمناعة جراء الإصابة ظرفي ولن يعفيهم من الإصابة مجددا بهذا المرض.

وأضاف غديرة بأن الدراسات العلمية العالمية لم تحسم بعد الجدل القائم بشأن مدة المناعة التي يكتسبها المرضى المتعافون من هذا الفيروس، ومدى نجاعتها في حمايتهم من الاصابة مرة أخرى بالفيروس التاجي الذي يعاود الظهور في موجات متكررة.

وأكد غديرة بأن التجارب المجراة عالميا في الأوساط الطبية حول التلقيح ضد كوفيد 19 قد أثبتت عدم تسجيل أي أعراض جانبية على الأشخاص الذين تلقوا التلقيح، مبينا أن التلاقيح المنتجة لمواجهة كوفيد 19 تم التوصل إليها باستخدام تقنيات متطورة تؤمن السلامة لصحة الإنسان.

وذكر غديرة بأن عمليات التلقيح ضد كورونا لا تترك عوارض جانبية مع تسجيل بعض الحالات لأعراض طفيفة متمثلة في الحساسية مع الشعور بالألم نتيجة الوخز خلال عملية حقن التلقيح، معتبرا أن التلقيح الذي ستصل أولى شحناته الى تونس بداية من الثلاثية الثانية من سنة 2021 يمثل « بارقة أمل للقضاء على الجائحة ».

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