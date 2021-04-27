المتعافي من كورونا دون أعراض يُمكن أن يتلقّى جرعة واحدة من اللقاح

أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، أمين سليم، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أن « الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا ولم تظهر عليه أعراض يعتبر تلقيه للقاح ضد الفيروس للمرة الأولى بمثابة جرعة ثانية له » ، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث بأن الاصابة بالفيروس مكنته من اكتساب مناعة والتلقيح ساهم في تقويتها، لافتا في هذا الخصوص إلى أنه يمكنه مواصلة تلقيه جرعات التلقيح اللازمة والتقيد بالبروتوكول الصحي لاسيما وأنه لم يتفطن الى الاصابة.

وأشار عضو اللجنة العلمية الى أن بعض مصنعي اللقاحات قد أوصوا بضرورة تلقي جرعة ثالثة بعد 6 أشهر ورابعة بعد عام.

يذكر أن عدد الملقحين منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا في 13 مارس الماضي والى غاية 26 أفريل الجاري بلغ 333000 شخصا 69811 منهم تلقوا الجرعة الثانية.

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